Орловский Россельхознадзор проверил 4 миллиона тонн зерна

Озвучены итоги полугодового надзора за качеством и безопасностью зерна.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям обнародовало данные надзора за качеством и безопасностью зерна и продуктов переработки зерна по итогам первого полугодия 2025 года. Всего за отчетный период времени сотрудниками ведомства было проведено 1078 мероприятий по контролю за оборотом зерновой продукции. В результате было выявлено 342 правонарушения и составлено 10 протоколов об административных правонарушениях. По ним впоследствии было вынесено 12 постановлений о привлечении виновных к административной ответственности. Во всех случаях виновные отделались предупреждениями.

В целом в первой половине текущего года было проконтролировано 4,1 миллиона тонн зерна и продуктов его переработки. Проверяющие выяснили, что 4,7 тысячи тонн зерна было выпущено в обращение без указания в сопроводительной документации (СДИЗ) сведений о декларации о соответствии; 5,7 тысячи тонн зерна хранилось в условиях, не обеспечивающих его безопасность и сохранность потребительских свойств; 27,2 тысячи тонн зерна было выпущено в обращение без оформления деклараций; 1,03 тысячи тонн зерна потупило в оборот вообще без сопроводительных документов.

Кроме того, в первой половине 2025 года было отобрано 63 пробы, которые прошли испытания в аккредитованных лабораториях ФГБУ «ВНИИЗЖ» и ФГБУ «ЦОК АПК». По результатам исследований эксперты пришли к выводу, что 72,8 тысячи тонн хранящегося зерна, не соответствуют требованиям нормативных документов по показателям качества и безопасности. Также было проконтролировано 2094 декларации о соответствии, выявлено 668 случаев недостоверного декларирования зерна.

«По всем случаям Управлением вынесены решения о признании деклараций о соответствии недействительными. Основными причинами явились: неаккредитованные лаборатории, поддельные протоколы испытания, отсутствие полного перечня исследований и т.д., – следует из информации ТУ Россельхознадзора. – При наблюдении ФГИС «Зерно» Управлением выявлено 7 нарушений, связанных с отсутствием СДИЗ при отгрузке зерна и 62 при внесении в СДИЗ неполной информации (декларации), а также при реализации зерна без декларации. В рамках профилактических мероприятий объявлено 941 предостережение, а также проведено 67 профилактических визитов, 1564 консультирований и 201 информирование».

ИА “Орелград”