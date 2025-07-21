На Орловщине открыли четыре гостиницы и три турагентства

В целом количество объектов бизнеса приросло на полтысячи единиц.

В первом полугодии 2025 года в Управление Роспотребнадзора по Орловской области от 257 представителей бизнеса поступило 510 уведомлений об открытии новых объектов по различным видам экономической деятельности. Речь идет о тех видах бизнеса, которые контролирует указанное ведомство. Уведомительный порядок ранее был утвержден постановлением правительства страны. В Роспотребнадзоре отметили, что из указанных 510 объектов 118 зарегистрированы в других регионах России, но их филиалы открыты теперь и в Орловской области.

Как сообщает ведомство, по видам деятельности в первой половине текущего года поступило 369 уведомлений об открытии новых предприятий торговли пищевыми продуктами и непродовольственными товарами, 108 – предприятий общественного питания, 10 – предприятий деревообработки и изготовления мебели на заказ, производства одежды, 7 – парикмахерских и салонов красоты, 5 – предприятий по производству пищевых продуктов, 4 – гостиниц, 3 – туристических агентств, 2 – предприятий бытового обслуживания, 2 – предприятий технического обслуживания автотранспортных средств.

«По сведениям Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в первом полугодии 2025 года на территории Орловской области зарегистрировали свою деятельность 360 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по видам работ и услуг, подлежащих уведомительной регистрации в территориальном органе Роспотребнадзора, а уведомили о начале своей деятельности только 75 вновь созданных хозяйствующих субъектов (20,8 процента)», – отметили при этом в Управлении Роспотребнадзора.

К нарушителям применяют меры воздействия. Так, по данным ведомства, в текущем году 41 представитель бизнеса фактически начал работу с применением контрольно-кассовой аппаратуры без уведомления компетентного органа о начале своей деятельности. На них были составлены административные протоколы по статье 19.7.5-1 КоАП РФ. Кроме того, были объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. К слову, по состоянию на 1 июня 2025 года в территориальном разделе Статистического регистра Росстата было учтено 11 110 организаций и 19 232 индивидуальных предпринимателя, в том числе 896 глав крестьянско-фермерских хозяйств.

ИА “Орелград”