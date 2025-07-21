Готовность Ливен к зиме оценят по индексу

Тепловиков обязали быть готовыми не позднее 1 ноября 2025 года.

Администрация города Ливны создала комиссию по проведению оценки обеспечения готовности потребителей, теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду 2025-2026 годов. Ее возглавил Сергей Барыбин, заместитель главы администрации города Ливны по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству. Также мэрия утвердила программу проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду потребителей, теплоснабжающих и теплосетевых организаций. Она разработана в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации.

Основной задачей комиссии является оценка обеспечения готовности объектов к отопительному периоду, в том числе с выездом место и личным осмотром. В отношении каждого объекта комиссия устанавливает уровень готовности к отопительному периоду на основании значения так называемого индекса готовности. Последний определяется расчетным способом, с точностью до второго знака после запятой, в соответствии с формулами, установленными в специально разработанных оценочных листах.

В частности, по результатам расчетов индекс может оказаться следующим: «Не готов» – если индекс готовности меньше 0,8; «Готов с условиями» – если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8; «Готов» – если индекс готовности больше либо равен 0,9. Для теплоснабжающих и теплосетевых организаций в случае, если бальная оценка хотя бы одного из показателей готовности равна 0, значение индекса готовности принимается не более 0,8.

Что касается показателей, по которым будет оцениваться степень готовности, то к ним, к примеру, относятся очистка и промывка тепловых сетей и тепловых пунктов, проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов, наладка режимов потребления тепловой энергии или теплоносителя оборудования теплового пункта и внутридомовых сетей и др.

Итогом работы комиссии станет выдача паспортов готовности к отопительному периоду. Сроки выдачи таких паспортов определяются председателем комиссии, но не позднее 1 ноября для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, не позднее 15 сентября – для остальных лиц. Те, кто не получит паспорт в указанные сроки, будут обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду «посредством устранения выявленных и документально отраженных комиссией замечаний».

ИА “Орелград”