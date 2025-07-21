Коммунальный ремонт во Мценском районе взяли на особый контроль

Местные власти ужесточили контроль за законностью выделения и расходования денег.

Администрация Мценского района в целях исполнения распоряжения губернатора Орловской области распорядилась обеспечить контроль за законностью выделения и расходования бюджетных средств, имеющих целевой характер. Речь идет о средствах, выделяемых в рамках реализации мероприятий региональной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы, а также национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Отделу коммунального хозяйства администрации Мценского района поручено уделить особое внимание исполнению бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг. Чиновники обязаны проводить работу по выявлению признаков злоупотреблений и правонарушений коррупционной направленности со стороны должностных лиц, подрядных организаций и поставщиков, подрядчиков и исполнителей.

«В случае выявления фактов нецелевого использования бюджетных средств незамедлительно принимать меры по возмещению ущерба соответствующему бюджету, меры гражданско-правовой ответственности, инициировать привлечение виновных лиц к установленной законодательством ответственности, – говорится в тексте документа. – Реализовывать полномочия по взысканию штрафных санкций и расторжению контрактов при систематических нарушениях. При нарушении условий контрактов направлять соответствующую информацию в прокуратуру Орловской области для рассмотрения вопроса о применении мер административного воздействия к поставщикам».

Также чиновникам приказано обеспечить постоянный мониторинг исполнения мероприятий национальных проектов с оценкой деятельности подрядных организаций и заказчиков, в том числе для решения вопроса об ответственности допустивших нарушения должностных лиц. К слову, распределительная система водоснабжения сельских поселений Мценского района включает в себя около 200 артезианских скважин, 15 открытых водозаборов, 200 водопроводных башен, более 360 километров поселковых водопроводных сетей. На текущий момент она не обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

Амортизационный уровень износа как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей оценивается в 99 процентов, более 35 процентов объектов водоснабжения требуют срочной замены. Только около 60,3 процента площади жилищного фонда в сельских поселениях подключены к водопроводным сетям. Остальные в основном пользуются услугами уличной водопроводной сети, то есть водоразборными колонками, около 0,9 процента селян получают воду из колодцев. Централизованные системы теплоснабжения имеются только в отдельных сельских поселениях, уровень износа объектов теплоснабжения составляет 10 процентов.

ИА “Орелград”