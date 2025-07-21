Из Белоруссии на Орловщину ввезли тонны сомнительных ягод

21.7.2025 | 14:05 Новости, Экономика

Общий вес составил 24,2 тонны.

ИА “Орелград”

Об этом рассказали в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Поставки осуществлялись этим летом. В регион ввезли 15,2 тонны клубники и 9 тонн малины. Свежие ягоды доставили в виде 16 партий – по 8 каждого вида.

Однако при проведении проверки выяснилось, что все партии ввезены с нарушением фитосанитарного законодательства. Ответственные лица не известили о доставке данной продукции, а также не предъявили её для выяснения карантинного состояния.

«Всем им объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований», – указали в ведомстве.

Также в Россельхозе отметили, что поставки ягод из Белоруссии на Орловщину заметно сократились. В минувшем году за тот же период в нашу область из дружественной республики ввезли 56 партий свежих ягод общим весом 111 тонн.

ИА «Орелград»


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