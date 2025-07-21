Орёл начали украшать ко Дню города

Об этом объявил губернатор Андрей Клычков.

«Сейчас в областной столице устанавливаются элементы украшений», – пояснил он. В частности, это объекты значительного размера в виде пятиконечных звёзд, а также стелы с государственными символами высотой до семи метров.

Праздничные украшения уже появились на площади Ленина, в сквере Гуртьева, на бульваре Победы и в парке Победы, а также в сквере Танкистов.

«Могу предположить, что самыми популярными и необычными фотозонами в этом году станут муралы», – добавил губернатор. Напомним, что в рамках специального фестиваля в Орле появятся 15 больших настенных рисунков, объединённых темой «литературная столица России».

«Вместе покажем всему миру, что нас не запугать, не остановить и не сломить… Орёл в буквальном смысле расцветёт к 5 августа», – пообещал Клычков.

ИА «Орелград»