Состав преступления увидели в маршрутизации больных в Орловской области

Больных с инсультом везут в больницу, где нет полного комплекса помощи.

Проблема была озвучена в ходе круглого стола по проблемам освоения учреждениями здравоохранения средств регионального Территориального фонда обязательного медицинского страхования, который прошел 18 июля. Тяжелых пациентов из Верховского района везут в Ливенскую ЦРБ, где есть первичное сосудистое отделение. При этом для успешного лечения и минимизации последствий дорога каждая минута. Заместитель председателя облсовета Сергей Потемкин отметил, что больной должен доставляться в максимально короткие сроки в региональный сосудистый центр или в другую медорганизацию, имеющую отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения. Что соответствует приказу Минздрава. В Ливенской ЦРБ нет необходимого для оказания всесторонней помощи. Поэтому через некоторое время пациента повезут в Орел.

«Я не медицинский работник. Но как бывший следователь я вам скажу, что здесь — состав преступления, – цитирует Сергея Потемкина «Орелтаймс».

Зампред облсовета отметил, что комиссия, придумавшая такую маршрутизацию, будет призвана к ответу, если у кого-то возникнет вопрос, почему близкого человека с инсультом повезли не больницу Семашко или ООКБ.

«Это подрыв здоровья человека», – описал существующую систему Сергей Потемкин.

Глава департамента здравоохранения Александр Альянов, по сообщению СМИ, обещал «проработать данный вопрос».

Отметим, при инсульте медицинская помощь наиболее эффективна в первые 4,5 часа. Нервные клетки без должного снабжения стремительно погибают. Чем больше потери, тем печальнее последствия и хуже прогноз восстановления качества жизни. Также методы лечения при ишемическом и геморрагическом инсульте отличаются, поэтому важна срочная качественная диагностика.

ИА “Орелград”