Лидер ЛДПР донесёт орловские проблемы до Минздрава

Леонид Слуцкий посетил Орёл и пообщался со льготниками, не получающими жизненно важные лекарства.

21 июня председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, находясь в Орле, посетил муниципальную аптеку и пообщался с жителями областного центра. Орловцы, делясь информацией «из первых рук», рассказали политику о своих проблемах.

Многие жаловались на то, что вынуждены самостоятельно закупать дорогостоящие жизненно важные препараты, хотя должны получать их бесплатно. Однако орловцы утверждали, что обращения в депздрав области не приводят к реальным результатам.

Это касается не только взрослых, но и детей, в том числе, страдающих сахарным диабетом 1-го типа. Их жизнь и здоровье зависит от инсулина, но получить его удаётся далеко не всегда. Также есть проблемы с наличием специальных игл, необходимых для введения этого препарата, и тест-полосок, определяющих уровень глюкозы в крови. Некоторые родители вынуждены искать лекарства не только за пределами Орла, но даже за границей.

Ещё одна проблема — инсулиновые помпы. Это специальные устройста, нужные для подачи лекарства в организм (при определённом типе лечения). Как утверждают некоторые родители, комплектующие к помпам, закупленные орловским депздравом, – слишком низкого качества, что может повлечь за собой поломку устройства и передозировку препаратом.

Леонид Слуцкий пообещал разобраться в ситуации. Также он оказал экстренную помощь — приобрёл в аптеке нужные препараты и раздал их своим собеседникам. Также лидер ЛДПР поручил Сергею Леонову, замглавы фракции партии в Госдуме и председателю парламентского комитета по охране здоровья, направить запрос в профильные ведомства.

«Я побеседовал с сотнями жителей Орла. Сейчас посетил одну из муниципальных аптек. Многое есть. Но многого нет… По возвращении в Москву проговорим с Михаилом Альбертовичем Мурашко, министром здравоохранения, работаем с ним в очень тесном контакте… Как-то немножко странно для крупного города большая нехватка совершенно не экзотических лекарственных средств… ЛДПР вместе с людьми, и в этом смысл нашей работы», – констатировал Леонид Слуцкий.

ИА «Орелград»