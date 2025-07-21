Плитка с комплекса «Судбищенская битва» разочаровала Вдовина

Зампред облсовета заявил, что она уже начала разрушаться.

Напомним, что работы, которые ведутся в самом центре Орла, ещё далеко не закончены. Финиш запланирован только на июль следующего года. Проект реализует «Уваровская ПМК-22».

Сообщалось, что укладка плитки ведётся на набережной, а также на других участках будущего мемориала. На объект завезли около 400 поддонов с этим материалом.

Сегодня спикер облсовета Леонид Музалевский и его первый заместитель Михаил Вдовин ознакомились с ситуацией на месте. Как рассказал Вдовин, плитка не выдержала проверки.

«По моему мнению, плитка уложена самого бюджетного варианта, а попросту – самая дешёвая, в некоторых местах она уже полопалась, я без труда отколол кусок, который рассыпался в руках», – поделился народный избранник.

При этом он уточнил, что подрядчик утверждает, что оформил все необходимые сертификаты качества.

«Присутствующие чиновники объяснили это недостаточностью финансовых средств. Но может тогда нужно было концентрировать эти средства и делать работы поэтапно, а не размазывать тонким слоем по всей территории?» – задался вопросом Вдовин.

ИА «Орелград»