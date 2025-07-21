Орловский АПК нарастил производство мяса и молока

Рост показателей выпуска произошел на фоне роста поголовья.

В Орловской области в первом полугодии 2025 года сельскохозяйственные организации на 12,1 процента нарастили, по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года, производство скота и птицы на убой в живом весе. Всего за шесть месяцев текущего года указанной категорией хозяйств было произведено 183 тысячи тонн такой продукции. Нарастили аграрии и другие показатели. Так, они сообща произвели 58 тысяч тонн молока, что на 4 процента больше уровня предыдущего года, и 7,8 миллиона куриных яиц, что на 4,2 процента выше прошлогоднего показателя.

«Объемы производства скота и птицы на убой (в живом весе) выросли по следующим видам: свиней – на 20,7 процента, овец – в 2,9 раза, птицы – на 3,9 процента, – пишет Орелстат, проанализировавший данные о состоянии животноводства в сельхозорганизациях Орловской области в январе-июне 2025 года. – В среднем от одной коровы в сельхозорганизациях надоено 3607 килограммов молока, что на 159 килограммов выше прошлогоднего показателя».

Продуктивность коров увеличилась в семи районах, при этом самый высокий надой традиционно получен животноводами Верховского района. Что касается производства яиц, то в птицеводческих организациях в первом полугодии от одной курицы-несушки в среднем было получено по 115 яиц, что на 0,9 процента превышает показатель аналогичного периода 2024 года. Статистики отмечают, что рост показателей производства перечисленных видов продукции совпал с увеличением поголовья скота и птицы.

Так, по состоянию на 1 июля 2025 года стадо крупного рогатого скота сельскохозяйственных организаций Орловской области насчитывало 113,5 тысячи голов, или на 3,2 процента больше, чем годом ранее. Причем выросло и поголовье коров – на 1,3 процента. В настоящее время в регионе насчитывается 31,9 тысячи коров. Поголовье свиней увеличилось по сравнению с прошлым годом на 2,4 процента и достигло 1,447 миллиона голов. Овец на Орловщине насчитывается 2,6 тысячи голов, или на 4,5 процента большем, чем годом ранее, птицы – 2,125 миллиона голов, рост поголовья в данном случае составил 7,4 процента.

ИА “Орелград”