В Орловской области горел электровоз

21.7.2025 | 11:45 Новости, Происшествия

ЧП случилось в посёлке Глазуновка.

Фото: Управление МЧС по Орловской области

Пожар произошёл в воскресенье, 20 июля. Сигнал поступил в МЧС около 05:40.

Как рассказали в региональном управлении ведомства, очаг находился между секциями (вагонами) электровоза. В итоге выгорели две секции — с наружной стороны. Обошлось без пострадавших.

Над ликвидацией ЧП работали семь сотрудников МЧС России на двух единицах техники. «Причина пожара устанавливается», – добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что под Орлом произошёл пожар в производственном помещении.

ИА «Орелград»


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