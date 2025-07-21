В Орловской области горел электровоз

ЧП случилось в посёлке Глазуновка.

Пожар произошёл в воскресенье, 20 июля. Сигнал поступил в МЧС около 05:40.

Как рассказали в региональном управлении ведомства, очаг находился между секциями (вагонами) электровоза. В итоге выгорели две секции — с наружной стороны. Обошлось без пострадавших.

Над ликвидацией ЧП работали семь сотрудников МЧС России на двух единицах техники. «Причина пожара устанавливается», – добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что под Орлом произошёл пожар в производственном помещении.

ИА «Орелград»