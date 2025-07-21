Над Орловщиной сбили ещё 17 БПЛА

Об этом объявил губернатор.

«За минувшие сутки над Орловской областью уничтожено 17 вражеских БПЛА», – написал Андрей Клычков в своих социальных сетях.

Как указал губернатор, обошлось без повреждений и пострадавших. Сейчас на местах происшествий работают правоохранители и спасатели.

«В очередной раз благодарим наши силы ПВО. У вас сейчас очень много работы, и вся Орловщина вместе с вами», – добавил Клычков.

Утром в воскресенье сообщалось о пяти БПЛА врага, сбитых за ночь. Утром субботы — о 15 дронах, нейтрализованных за сутки.

ИА «Орелград»