Над Орловщиной сбили ещё 17 БПЛА

21.7.2025 | 10:20 Новости, СВО

Об этом объявил губернатор.

Фото: Министерство обороны России (иллюстративное)

«За минувшие сутки над Орловской областью уничтожено 17 вражеских БПЛА», – написал Андрей Клычков в своих социальных сетях.

Как указал губернатор, обошлось без повреждений и пострадавших. Сейчас на местах происшествий работают правоохранители и спасатели.

«В очередной раз благодарим наши силы ПВО. У вас сейчас очень много работы, и вся Орловщина вместе с вами», – добавил Клычков.

Утром в воскресенье сообщалось о пяти БПЛА врага, сбитых за ночь. Утром субботы — о 15 дронах, нейтрализованных за сутки.

ИА «Орелград»


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