Над Орловщиной сбили ещё 17 БПЛА

Об этом объявил губернатор.
«За минувшие сутки над Орловской областью уничтожено 17 вражеских БПЛА», – написал Андрей Клычков в своих социальных сетях.
Как указал губернатор, обошлось без повреждений и пострадавших. Сейчас на местах происшествий работают правоохранители и спасатели.
«В очередной раз благодарим наши силы ПВО. У вас сейчас очень много работы, и вся Орловщина вместе с вами», – добавил Клычков.
Утром в воскресенье сообщалось о пяти БПЛА врага, сбитых за ночь. Утром субботы — о 15 дронах, нейтрализованных за сутки.
ИА «Орелград»