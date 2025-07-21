Ночью под Орлом горело производственное помещение

Возгорание началось со станка.

Об этом рассказали в Управлении МЧС по Орловской области.

Пожар произошёл в Орловском муниципальном округе в ночное время. ЧП случилось в неком производственном здании. Как утверждают «Орловские новости», речь идёт о «цехе сталепрокатного завода».

В МЧС рассказали, что в здании загорелся станок. В итоге пожар успел распространиться только на 15 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.

«Причину пожара установят специалисты», – добавили в ведомстве.

ЧП ликвидировали 18 сотрудников МЧС, которые имели при себе 5 единиц спецтехники. Всего за сутки подразделения орловского Управления выезжали на вызовы 19 раз, в том числе семь раз — именно на пожары.

ИА «Орелград»