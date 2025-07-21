Парахин обещал проверить «поборы» на ремонт в новой школе

Мэр Орла заверил, что для устранения замечаний в школе №53 есть средства гарантии.

О жалобах родителей на аппаратном совещании в администрации региона 21 июля рассказал депутат Виталий Рыбаков.

«Даже умудряются писать заявление «прошу принять 500 рублей, 1000 рублей в добровольном порядке». Есть видеопоказания, я их опубликую. Школу сдали год назад, и сейчас делается сбор денег для ремонта классов», – сообщил Рыбаков.

Мэр Орла Юрий Парахин заявил, что гарантия полностью взысканы из банка и средства находятся на счетах муниципального заказчика.

«Нет оснований сегодня собирать какие-то средства для гарантийного ремонта и восстановления каких-то недочетов после строительства данного объекта, – сказал Юрий Парахин. – Эти факты надо проверять».

Заместитель губернатора Орловской области по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов также присоединился к просьбе проверить «взыскание поборов». Если необходимо, организовать служебную проверку.

ИА “Орелград”