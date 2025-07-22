В Орле закупали оборудование для несуществующих больничных отделений

Любопытные нарушения вскрыла очередная проверка КСП.

Как сообщает Контрольно-счетная палата Орловской области, на заседании профильного комитета Орловского облсовета народных депутатов прозвучал доклад об итогах проверки расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». Представила его заместитель начальника экспертно-аналитического отдела КСП Орловской области Наталья Новикова.

«Она сообщила о выявленных нарушениях и недостатках в деятельности учреждений здравоохранения, – уточнили в Контрольно-счетной палате. – Выявленные нарушения послужили основанием для внесения представлений в адрес руководителя департамента здравоохранения Орловской области, директора БУЗ ОО «Санаторий Дубрава» и главного врача БУЗ ОО «Орловская областная клиническая больница».

В свою очередь пресс-служба регионального парламента со ссылкой на доклад КСП сообщила, что департамент здравоохранения выделил средства на закупку медицинского оборудования для структурных подразделений, которые фактически не были созданы или не соответствовали требованиям программы. В качестве примера приводится санаторий «Дубрава». Он получил из бюджета средства на оснащение трех отделений реабилитации, которые не были оформлены в штатном расписании.

«Аналогичные нарушения обнаружены в Орловской областной клинической больнице, где средства направлялись на оборудование для несуществующих отделений ранней реабилитации и дневного стационара, – говорится в сообщении пресс-службы Орловского облсовета. – Иван Дынкович (зампред комитета облсовета по здравоохранению, социальной политике, опеке и попечительству) задал вопрос о том, оказывались ли услуги медицинской реабилитации жителям региона в полном объеме».

Из ответа представителя КСП следует, что хотя нарушения и были допущены, реабилитационные мероприятия проводились в установленные сроки и соответствовали установленным нормам. То есть, нарушения фактически носили технический характер и не отразились на здоровье простых орловцев. Тем не менее, речь идет о бюджетном финансировании, где все должно быть четко и прозрачно. Поэтому нарушения придется устранить.

«Наталья Новикова проинформировала о том, что проверка выявила недостатки в процедуре закупок, включая необоснованное определение начальных цен контрактов, нарушение сроков поставки и оплаты, а также отсутствие контроля за исполнением контрактов, – говорят в пресс-службе парламента. – Таким образом, бюджетные средства использовались неэффективно, а закупленное оборудование не всегда соответствовало потребностям медицинских учреждений. По итогам проверки направлены представления об устранении нарушений в адрес ответственных органов и учреждений».

ИА “Орелград”