В День ВДВ в Орле пройдёт фестиваль «Русское Утро»

Он будет посвящён патриотической и фольклорной музыке.

Мероприятие состоится 2 августа, в день праздника, с 18:00 до 22:00. Местом встречи станет площадь Ленина.

Как расскзали в Администрации Орла, фестивалю будет предшествовать шоу мотоциклов. Байкеры проедут по главным улицам города под знаменем Победы и флагом России и финишируют на площади.

Участниками фестиваля станут:

ансамбль танца «Славица»,

Владимир Вараксин (лидер группы «Туризм»),;

Laga-Laga Band,

Алексей Фролов,

Максим Захаров (ZAHAROV 57),

Николай Емелин, создатель хита «Русь».

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»