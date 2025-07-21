В День ВДВ в Орле пройдёт фестиваль «Русское Утро»

21.7.2025 | 11:03 Культура, Новости, Общество, СВО

Он будет посвящён патриотической и фольклорной музыке.

Фото: rufestival.ru

Мероприятие состоится 2 августа, в день праздника, с 18:00 до 22:00. Местом встречи станет площадь Ленина.

Как расскзали в Администрации Орла, фестивалю будет предшествовать шоу мотоциклов. Байкеры проедут по главным улицам города под знаменем Победы и флагом России и финишируют на площади.

Участниками фестиваля станут:

  • ансамбль танца «Славица»,
  • Владимир Вараксин (лидер группы «Туризм»),;
  • Laga-Laga Band,
  • Алексей Фролов,
  • Максим Захаров (ZAHAROV 57),
  • Николай Емелин, создатель хита «Русь».

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»


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