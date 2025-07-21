В День ВДВ в Орле пройдёт фестиваль «Русское Утро»

Он будет посвящён патриотической и фольклорной музыке.
Мероприятие состоится 2 августа, в день праздника, с 18:00 до 22:00. Местом встречи станет площадь Ленина.
Как расскзали в Администрации Орла, фестивалю будет предшествовать шоу мотоциклов. Байкеры проедут по главным улицам города под знаменем Победы и флагом России и финишируют на площади.
Участниками фестиваля станут:
- ансамбль танца «Славица»,
- Владимир Вараксин (лидер группы «Туризм»),;
- Laga-Laga Band,
- Алексей Фролов,
- Максим Захаров (ZAHAROV 57),
- Николай Емелин, создатель хита «Русь».
Возрастное ограничение: 6+
ИА «Орелград»