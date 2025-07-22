Борьбу с наркоманией просубсидируют в Орловской области

Субсидии выделят из областного бюджета.

Правительство Орловской области в новой редакции утвердило правила предоставления субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям по комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача. Такая практика существуют в регионе уже около 10 лет. Наркозависимым выдается специальный сертификат на лечение, который оплачивается за казенный счет.

С сертификатом человек может прийти в общественный центр, список которых утверждается на уровне региональной власти. Денег по сертификату наркоман получить не может. А реабилитационный центр получает их в безналичном виде по факту оказания услуги. Новые правила содержат обновленные требования к получателям субсидий. Финансирование обеспечивается в рамках регионального проекта «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту».

За счет субсидии оплачиваются индивидуальные и групповые работы специалистов с наркозависимыми, питание, проживание и другие услуги в отношении таких граждан. Для получения субсидии необходимо строгое ведение учета граждан, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача, которые прошли комплексную реабилитацию и ресоциализацию с использованием сертификата. Субсидия предоставляется по результатам отбора получателей в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Размер предоставляемой субсидии определяется исходя из фактически понесенных расходов. Но она не может превышать 40 тысяч рублей на одного владельца сертификата за два месяца его комплексной реабилитации и ресоциализации. Субсидии не положены иноагентам и иностранным юридическим лицам, банкротам и организациям, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Проверка участников отбора на соответствие требованиям осуществляется автоматически в системе «Электронный бюджет» на основании данных государственных информационных систем.

ИА “Орелград”