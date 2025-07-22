Орловские дети нарисуют мир без террора

Орловцам напомнили о конкурсе детского рисунка.

Орловский областной центр народного творчества вновь пригласил желающих принять участие в конкурсе детского рисунка «Я рисую мир!». Прием заявок на него стартовал еще 1 июня. Но Центр решил напомнить о конкурсе и сообщил, что заявки принимаются до 25 августа 2025 года включительно. Так что у желающих еще есть время для того, чтобы нарисовать мир и отправить заявку вместе с конкурсной работой организаторам.

«Приглашаем всех юных художников в возрасте от 7 до 15 лет принять участие в этом творческом состязании, – следует из сообщения Орловского областного центра народного творчества, опубликованного в соцсетях. – Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Бдительность, сплоченность, неравнодушие, а ещё толерантность и искреннее уважение к традициям – вот лучшие инструменты противодействия террористической угрозе».

Как уже сообщалось ранее, целями конкурса являются выявление и поддержка одаренных и талантливых детей, активизация творческой, познавательной и интеллектуальной инициативы у участников, формирование знаний о противодействии терроризму, воспитание у детей уважения к ценностям мирной жизни, увековечивание памяти погибших в террористических актах и другое. Предусмотрено две возрастные категории: от 7 до 10 лет и от 11 до 15 лет. Тематика конкурса: противодействие идеологии терроризма, пропаганда ценности человеческой жизни, народное единство.

На конкурс от каждого участника принимается только одна работа, выполненная в любой технике (графика, коллаж, карандаш, акварель, гуашь). Организаторы ждут фотографии рисунка, сделанные в хорошем качестве. Оценивать работы жюри будет по таким критериям, как самостоятельность работы, ее соответствие тематике номинаций и ее художественная выразительность. Результаты конкурса будут опубликованы 1 сентября 2025 года, а уже 3 сентября победители получат заслуженные награды.

Возрастное ограничение: 12+

ИА “Орелград”