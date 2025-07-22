Орловец променял исправительные работы на исправительную колонию

Суд заменил ему назначенное ранее наказание на более строгое.

Орловский областной суд рассмотрел материал по апелляционной жалобе осужденного на постановление Дмитровского районного суда, вынесенное в мае 2025 года. Районный суд ранее удовлетворил представление старшего инспектора Кромского межмуниципального филиала Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Орловской области. Дело в том, что в ноябре 2024 года данный гражданин по приговору Дмитровского районного суда был осужден за неуплату алиментов на содержание своих несовершеннолетних детей.

Он получил наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10 процентов из его заработной платы в доход государства. Однако от исполнения наказания мужчина уклонялся столь же злостно, как ранее злостно уклонялся от уплаты алиментов. Из ходатайства Уголовно-исполнительной инспекции следовало, что еще в январе 2025 года осужденный был официально предупрежден о возможной замене наказания в виде исправительных работ более строгим видом наказания в связи с тем, что он так и не выполнил предписание инспекции и не трудоустроился.

Спустя неделю алиментщик по предписанию инспекции все-таки устроился на работу в местное агропредприятие. Проработав два месяца, он начал нарушать режим, в частности, несколько раз не выходил на работу, не имея на то уважительных причин. За это в апреле 2025 года его повторно предупредили о возможном ужесточении наказания. Но уже на следующий день осужденный вновь прогулял работу без уважительных причин. В этом инспекторы УИИ усмотрели злостное неисполнение порядка и условий отбывания наказания в виде исправительных работ.

Районный суд удовлетворил ходатайство инспекции, признал осужденного злостным нарушителем и заменил ему не отбытую часть наказания в виде исправительных работ на 2 месяца лишения свободы. Отбывать новое наказание мужчина должен в исправительной колонии общего режима, хотя мог бы спокойно трудиться на воле, пусть и под надзором. Осужденный подал апелляционную жалобу, заявив в ней, что районный суд при вынесении постановления не полностью учел его состояние здоровья, а именно наличие хронического заболевания. Он просил смягчить наказание, но в этой части ему было отказано.

ИА “Орелград”