Доходы орловцев за год номинально выросли на 13 процентов

При этом рост реальных доходов оказался гораздо скромнее.

Уровень жизни населения измерили статистики. Информация об этом появилась на портале областной администрации. Из нее следует, что в первом квартале 2025 года темп роста номинальных среднедушевых денежных доходов населения Орловской области составил 112,9 процента по отношению к аналогичному периоду 2024 года. Но при этом реальное, то есть с учетом уровня инфляции, содержание среднедушевых денежных доходов составило 102,4 процента. Для сравнения, в первом квартале 2024 года по сравнению с первым кварталом 2023 года реальные доходы орловцев увеличились на 12,2 процента.

Также аналитики подсчитали, что среднемесячная заработная плата работников орловских предприятий и организаций за январь-апрель 2025 года выросла на 16,9 процента относительно аналогичного периода 2024 года. При этом реальная заработная плата составила 105,9 процента по отношению к предыдущему году. В январе-апреле 2024 года рост реальной заработной платы составлял 8,8 процента.

«Самый высокий уровень оплаты труда по итогам января-апреля 2025 года сложился в организациях финансовой и страховой сферы – 94,8 тысячи рублей (в 1,6 раза превышает среднеобластной уровень), – сообщается в докладе. – На обрабатывающих предприятиях – 68,8 тысячи рублей (117,5 процента), на предприятиях по транспортировке и хранению – 66,8 тысячи рублей (113,6 процента), на сельскохозяйственных предприятиях – 64,9 тысячи рублей (110,4 процента), на предприятиях по информации и связи – 64,4 тысячи рублей (109,5 процента)».

Наиболее низкий уровень среднемесячной заработной платы сложился у работников, занятых в почтовой связи и курьерской деятельности, – 32,3 тысячи рублей, или 54,9 процента от среднеобластного уровня, у работников гостиниц и предприятий общественного питания – 38,3 тысячи рублей (65,1 процента), у работников, занятых административной деятельностью, – 42,7 тысячи рублей (72,6 процента). Стоит добавить, что по состоянию на 1 июня 2025 года численность официально зарегистрированных безработных в Орловской области уменьшилась по сравнению с 1 июня 2024 года на 12,8 процента. Уровень фиксированной безработицы составляет 0,3 процента.

ИА “Орелград”