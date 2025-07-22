Главу орловского депздрава оштрафовали

22.7.2025 | 12:00 Медицина, Новости

Об этом сообщили в прокуратуре.

Фото: Портал Орловской области

К административной ответственности привлекли руководителя департамента здравоохранения Орловской области Александра Альянова. Причиной стали нарушения, связанные с рассмотрением обращений граждан.

Департамент не соблюдал сроки, установленные для таких процедур. «Заявители о результатах разрешения их обращений своевременно не уведомлялись», – отметили в ведомстве.

В итоге в отношении Альянова возбудили три административных дела. Итоговые решения выносились мировыми судьями участков №1 и №2 Советского района Орла.

Чиновника оштрафовали на 15 тысяч рублей.

ИА «Орелград»


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