Главу орловского депздрава оштрафовали

Об этом сообщили в прокуратуре.

К административной ответственности привлекли руководителя департамента здравоохранения Орловской области Александра Альянова. Причиной стали нарушения, связанные с рассмотрением обращений граждан.

Департамент не соблюдал сроки, установленные для таких процедур. «Заявители о результатах разрешения их обращений своевременно не уведомлялись», – отметили в ведомстве.

В итоге в отношении Альянова возбудили три административных дела. Итоговые решения выносились мировыми судьями участков №1 и №2 Советского района Орла.

Чиновника оштрафовали на 15 тысяч рублей.

ИА «Орелград»