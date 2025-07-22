В Орле скорость прочистки ливнёвок может вырасти в пять раз

В этом поможет новая спецтехника.

«Спецавтобаза» протестировала новую комбинированную реактивную машину. Бригада сотрудников использовала её, чтобы прочистить ливневую канализацию на улице Раздольной.

Как рассказали на предприятии, техника специально предназначена для профилактических и очистных работ в колодцах и трубопроводах городской ливневой канализации. Она помогает избавиться от ила и песка, а также других загрязнений, устранить аварийные засоры.

«За час команда прочистила пять ливневых колодцев. Раньше на очистку одного колодца уходило столько же времени», – отметили на «Спецавтобазе».

Также там рассказали, что работать на новой технике орловцев обучали специалисты из Петербурга — с завода, где изготовили машину. Для этого они приезжали в наш город. Все, кто прошёл обучение, получили соответствующие сертификаты.

ИА «Орелград»