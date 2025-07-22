Орловцы стремительно теряют интерес к ипотеке

Впрочем, такие же тенденции наблюдаются во всех регионах.

Соответствующее исследование провело РИА «Рейтинг» по заказу РИА «Новости».

Главным показателем стало количество ипотечных кредитов на каждую тысячу экономически активного населения (за последние 12 месяцев). В Орловской области это 11,8, что является 54 местом по России.

При этом в нашем регионе за первые пять месяцев года (в сравнении с аналогичным периодом 2024) число выданных ипотек упало сразу на 44,6%. Впрочем, оно не выросло нигде — все субъекты демонстрируют больший или меньший спад интереса граждан к такому кредитованию.

Средний размер орловской ипотеки за тот же период составил 3,7 миллиона рублей. Также сообщается, что на 1 июня суммарная просроченная задолженность орловцев по ипотеке равнялась 0,51% от всех выданных кредитов.

Лидерами рейтинга стали Тува, Бурятия и Тюменская область. Замыкают список Чечня, Дагестан и Ингушетия.

ИА «Орелград»