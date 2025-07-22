Орловцы стремительно теряют интерес к ипотеке

22.7.2025 | 12:20 Новости, Экономика

Впрочем, такие же тенденции наблюдаются во всех регионах.

Фото: ИА “Орелград”

Соответствующее исследование провело РИА «Рейтинг» по заказу РИА «Новости».

Главным показателем стало количество ипотечных кредитов на каждую тысячу экономически активного населения (за последние 12 месяцев). В Орловской области это 11,8, что является 54 местом по России.

При этом в нашем регионе за первые пять месяцев года (в сравнении с аналогичным периодом 2024) число выданных ипотек упало сразу на 44,6%. Впрочем, оно не выросло нигде — все субъекты демонстрируют больший или меньший спад интереса граждан к такому кредитованию.

Средний размер орловской ипотеки за тот же период составил 3,7 миллиона рублей. Также сообщается, что на 1 июня суммарная просроченная задолженность орловцев по ипотеке равнялась 0,51% от всех выданных кредитов.

Лидерами рейтинга стали Тува, Бурятия и Тюменская область. Замыкают список Чечня, Дагестан и Ингушетия.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования