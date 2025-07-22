Из Орловской области депортировали 30 иностранцев

22.7.2025 | 10:43 Криминал, Новости

Еще примерно столько же мигрантов ожидают депортации.

Фото: Пресс-служба УФССП России по Орловской области

Управление МВД России по Орловской области на заседании ведомственной коллегии обсудило итоги своей деятельности за первое полугодие 2025 года. Среди прочего была озвучена информация о том, что в отчетном периоде времени сотрудники регионального Управления по вопросам миграции провели 180 контрольно-надзорных мероприятий. Всего за прошедшие полгода на территории региона было выявлено 1243 административных правонарушения, связанных с нарушением режима пребывания проживания в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства и осуществления ими трудовой деятельности.

«По материалам сотрудников органов внутренних дел возбуждено 223 уголовных дела по ст. ст. 322.1, 322.2 и 322.3 Уголовного кодекса РФ (организация каналов нелегальной миграции, фиктивная регистрация или постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ), – следует из информации регионального Управления МВД. – В рамках установленных полномочий утверждено 58 решений о депортации иностранных граждан, 30 иностранцев депортированы из России; въезд в РФ закрыт 190 лицам данной категории».

При выявлении работающих, но незаконно находящихся в России иностранных граждан, работодателей привлекают к административной ответственности по статьям 18.9 и 18.15 КоАП РФ, а иностранцев – по статьям 18.8 и 18.10 КоАП РФ. Максимальный штраф, предусмотренный статьями 18.9 и 18.15 КоАП РФ, составляет до 50 тысяч рублей для должностных лиц, до 800 тысяч рублей – для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за каждого иностранного работника.

Работодатели несут ответственность за привлечение к трудовой деятельности гражданина другого государства без разрешения на работу либо патента, если такие документы требуются в соответствии с законодательством, напоминает пресс-служба УМВД России по Орловской области. Ответственность они несут и за нарушение установленного порядка оформления документов на право пребывания иностранных граждан.

Напомним, согласно указу президента иностранцы, не имеющие законных оснований для пребывания в РФ, обязаны самостоятельно выехать из России либо должны до 10 сентября 2025 года урегулировать свое правовое положение. «Для проведения необходимых процедур и подачи заявлений о выдаче разрешительных документов иностранным гражданам и их работодателям необходимо обратиться в филиал ФГУП «ПВС» МВД России или непосредственно в Управление по вопросам миграции», – уточнили в пресс-службе УМВД.

ИА “Орелград”


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