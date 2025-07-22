Из Орловской области депортировали 30 иностранцев

Еще примерно столько же мигрантов ожидают депортации.

Управление МВД России по Орловской области на заседании ведомственной коллегии обсудило итоги своей деятельности за первое полугодие 2025 года. Среди прочего была озвучена информация о том, что в отчетном периоде времени сотрудники регионального Управления по вопросам миграции провели 180 контрольно-надзорных мероприятий. Всего за прошедшие полгода на территории региона было выявлено 1243 административных правонарушения, связанных с нарушением режима пребывания проживания в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства и осуществления ими трудовой деятельности.

«По материалам сотрудников органов внутренних дел возбуждено 223 уголовных дела по ст. ст. 322.1, 322.2 и 322.3 Уголовного кодекса РФ (организация каналов нелегальной миграции, фиктивная регистрация или постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ), – следует из информации регионального Управления МВД. – В рамках установленных полномочий утверждено 58 решений о депортации иностранных граждан, 30 иностранцев депортированы из России; въезд в РФ закрыт 190 лицам данной категории».

При выявлении работающих, но незаконно находящихся в России иностранных граждан, работодателей привлекают к административной ответственности по статьям 18.9 и 18.15 КоАП РФ, а иностранцев – по статьям 18.8 и 18.10 КоАП РФ. Максимальный штраф, предусмотренный статьями 18.9 и 18.15 КоАП РФ, составляет до 50 тысяч рублей для должностных лиц, до 800 тысяч рублей – для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за каждого иностранного работника.

Работодатели несут ответственность за привлечение к трудовой деятельности гражданина другого государства без разрешения на работу либо патента, если такие документы требуются в соответствии с законодательством, напоминает пресс-служба УМВД России по Орловской области. Ответственность они несут и за нарушение установленного порядка оформления документов на право пребывания иностранных граждан.

Напомним, согласно указу президента иностранцы, не имеющие законных оснований для пребывания в РФ, обязаны самостоятельно выехать из России либо должны до 10 сентября 2025 года урегулировать свое правовое положение. «Для проведения необходимых процедур и подачи заявлений о выдаче разрешительных документов иностранным гражданам и их работодателям необходимо обратиться в филиал ФГУП «ПВС» МВД России или непосредственно в Управление по вопросам миграции», – уточнили в пресс-службе УМВД.

ИА “Орелград”