В Орле заметили таинственный новый памятник

Это бюст адмирала и святого Фёдора Ушакова.

Скульптура находится на территории Фундаментальной библиотеки ОГУ имени Тургенева. Об этом пишет «Орёлтаймс».

Официального открытия бюста не было. Также пока не удалось выяснить обстоятельства его появления. Правда, на табличке указано, что бюст установлен в рамках проекта «Аллея российской славы». Его реализует российский меценат Михаил Сердюков.

«Впервые слышу», – прокомментировала глава Управления градостроительства и исполняющая обязанности первого заместителя мэра Орла Мария Родштейн.

«Никто не знает, каким образом он появился. Согласно законодательству, для этого необходимо получение целого ряда разрешений, в том числе от горсовета Орла и от комиссии по переименованию улиц и установке малых архитектурных форм. Однако нигде этот вопрос не обсуждался. Я поговорил с нынешним руководителем ОГУ Павлом Меркуловым, он тоже не в курсе кто, как и зачем установил бюст», – рассказал известный историк и краевед Виктор Ливцов.

Ливцов уточнил, что не настаивает на сносе памятника, однако для него можно было бы подыскать более подходящее место.

В этом году отмечалось 280 лет со дня рождения Ушакова. Он считается не только выдающимся военным, но и православным святым.

ИА «Орелград»