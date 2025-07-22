В Орле вынесли приговор профессору ОГАУ

22.7.2025 | 10:34 Важное, Новости, Образование

Заведующего кафедрой признали виновным в получении взяток.

ИА “Орелград”

Новость сообщили в орловском управлении Следственного комитета России.

Осуждённый — профессор, заведующий кафедрой «Продукты питания животного происхождения» Орловского государственного аграрного университета имени Парахина. Его признали виновным по целым десяти эпизодам соответствующих преступлений.

Следствие и суд установили, что с 2019 по 2022 годы он получил в виде взяток 347 тысяч рублей. В обмен на это он незаконно содействовал ряду студентов в защите выпускных работ, оказывая давление на приёмочную комиссию (она состояла из его подчинённых). Более того, он выполнял и сами работы — вместо выпускников вуза. Кроме того, орловец содействовал студентам в сдаче экзаменов, а также помогал им с практикой — с написанием отчётов и получении отметок без её фактического прохождения.

В итоге мужчину оштрафовали на 3 миллиона рублей. Также ему запретили заниматься преподавательской деятельностью на 3 года.

Уголовное дело возбуждалось по материалам оперативной деятельности Управлений МВД и ФСБ России по Орловской области.

ИА «Орелград»


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