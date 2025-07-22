На Орловщине появились первые «Земские работники культуры»

22.7.2025 | 15:50 Культура, Новости

Выплаты получили двое человек.

Фото: www.google.ru/maps

Они стали первыми участниками соответствующей программы. Размер выплаты составляет по миллиону рублей каждому.

В обмен на эту сумму орловцы должны переехать в сельскую местность и проработать там по пять лет. Известно, что один из участников направлен в Ливны в местный Центр молодёжи «Лидер». Его должность — настройщик музыкальных инструментов.

Второй участник будет трудиться в Центральном доме культуры Покровского района – как руководитель танцевального коллектива.

Программа заработала в январе этого года. Её цель — помочь с решением кадрового вопроса в культурных учреждениях, которые находятся в населённых пунктах с количеством жителей до 50 человек.

ИА «Орелград»


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