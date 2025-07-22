В Орловской области регистрируют «Ассоциацию ветеранов СВО»

22.7.2025 | 15:37 Новости, СВО

Об этом объявил командир «Дружины Катукова» Денис Орлов.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

На данный момент организация находится в процессе официальной регистрации.

Также у неё появилась своя группа в «Телеграме». Там можно узнать все подробности. Как пояснил Орлов, чтобы вступить в ассоциацию, нужно являться непосредственным участником специальной военной операции.

Цель создания организации – представительство и защита общих интересов и прав участников СВО, проживающих в Орловской области. Также перед ассоциацией стоит задача по их вовлечению в общественную жизнь и патриотическое воспитание.

ИА «Орелград»


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