Гостиницу «Салют» украсил мурал в честь Бунина

22.7.2025 | 16:05 История, Культура, Новости

Изображение создал художник GAGAR.

Фото: Администрация города Орла

Это ещё один большой настенный рисунок, созданный в рамках орловского фестиваля муралов.

Дом по улице Ленина, 36, украсил вид улицы Орла, уносящий нас в эпоху, когда писатель жил в городе (с 1889 года по 1892 год). «Это не просто изображение, а визуальный рассказ о времени, в которое был влюблён Иван Бунин», – пояснили в Администрации Орла.

Напомним, в этом здании располагается гостиница “Салют” (а также ряд других заведений), а напротив рисунка – Администрация Орла и Орловский городской Совет народных депутатов.

ИА «Орелград»


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