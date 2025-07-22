Гостиницу «Салют» украсил мурал в честь Бунина

Изображение создал художник GAGAR.

Это ещё один большой настенный рисунок, созданный в рамках орловского фестиваля муралов.

Дом по улице Ленина, 36, украсил вид улицы Орла, уносящий нас в эпоху, когда писатель жил в городе (с 1889 года по 1892 год). «Это не просто изображение, а визуальный рассказ о времени, в которое был влюблён Иван Бунин», – пояснили в Администрации Орла.

Напомним, в этом здании располагается гостиница “Салют” (а также ряд других заведений), а напротив рисунка – Администрация Орла и Орловский городской Совет народных депутатов.

ИА «Орелград»