Орловчанка отсудила 50 тысяч за душевную травму в лифте

Она доказала в суде, что испытала моральные страдания.

Любопытное гражданское дело рассмотрел Железнодорожный районный суд города Орла. Оно было инициировано по иску местной жительницы к двум компаниям – «Техно» и «Лифтремонт». Истица считала обе компании виновными в том неприятном случае, который с ней произошел, и просила суд взыскать солидарно с ответчиков в ее пользу компенсацию морального вреда. В обоснование иска женщина указала, что в конце апреля 2024 года с ней случился неприятный инцидент.

«В обеденное время спускалась в лифте с 9 этажа в административном здании, расположенном по Московское шоссе, – следует из сообщения пресс-службы суда Железнодорожного района. – На уровне третьего этажа лифт затормозил и резко пошел вниз, а затем резко остановился, после чего что-то тяжелое упало на крышу кабины, от чего стенки лифта будто раздуло. В заблокированной кабине лифта она находилась около 15 минут».

В суде подчеркнули, да и сама истица в иске это указала, что физических травм она в результате описанного происшествия не получила. Но она сильно испугалась, что отразилось на ее дальнейшей жизни. Женщину стали периодически преследовать начались панические атаки, появилась дрожь в руках, страх громких звуков и боязнь ездить в лифте. После происшествия ей пришлось лечиться и прибегнуть к услугам невролога.

«Изучив обстоятельства дела, проанализировав нормы законов, суд пришел к выводу о частичном удовлетворении требований, – сообщает пресс-служба суда. – Было установлено, что ООО «Техно» ненадлежащим образом исполняло обязанности по проведению ремонтных работ и техническому обслуживанию лифта, а также отсутствовал должный контроль за работой подчиненных со стороны ответственных должностных лиц».

Суд постановил, что ответственность лежит именно на этой компании, так как она, как было установлено судебным разбирательством, на момент инцидента должна была обеспечивать безопасное использование и содержание лифта. Вины второго ответчика суд не нашел. С учетом соблюдения требований разумности и справедливости, суд постановил взыскать с «Техно» в пользу истицы компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей, но решение еще не вступило в законную силу.

ИА “Орелград”