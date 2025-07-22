В Орле медцентр-долгострой узаконили через суд

Проект был разработан еще в 2012 году ООО «Архитектурная мастерская Авиловой».

Заводской районный суд рассмотрел гражданское дело по иску Ольги Михайловой к администрации Орла, управлению градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области о признании права собственности на объект недвижимого имущества.

Здание было приобретено заявительницей в 2023 году. Медицинский центр к тому моменту был готов на 79%. Объект располагается на участке площадью 769 кв. м, находящемся в аренде до конца 2026 года. Разрешенный вид использования – пункты первой медицинской помощи, врачебные кабинеты. Строительство осуществлялось на основании разрешения, выданного управлением градостроительства 12 декабря 2016 года, которое продлевалось до 5 мая 2025 года.

В настоящий момент по объекту капитального строительства площадью 372 кв. м. выполнены полностью все работы по возведению, мероприятия по прокладке инженерных систем (газоснабжение, водоснабжение и водоотведение, электричество), внешней и внутренней отделки. Имеет степень готовности 100 %, заявила собственница. Однако для введения здания в эксплуатацию есть препятствия. Объект находится в охранной зоне памятника культуры Смоленская церковь и на земельный участок установлены соответствующие обременения, а также имеются отклонения от пятна застройки. Однако здание располагается исключительно в границах земельного участка. Расстояние от медцентра до многоквартирных домов составляет более 25 м, до социальной гостиницы – 6,21 м. Михайлова О. С. обращалась с заявлением об отклонении от предельных параметров строительства, однако получила отказ. Управление градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области констатировало, что здание размещено не в соответствии с испрашиваемыми отступами. Администрацией Орла подтвержден факт строительства объекта в параметрах, не соответствующих выданному разрешению на строительство, что расценено как самовольная постройка.

Суд указал, что в соответствии с п. 8 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия. В судебном заседании рассмотрены градостроительное и пожаротехнические заключения – объект находится в пределах выделенного для строительства земельного участка, нарушений прав собственников смежных участков не допущено.

Суд пришел к выводу, что сохранение постройки не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц и не создает угрозу жизни и здоровью граждан. Исковые требования Ольги Михайловой к администрации Орла, управлению градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области о признании права собственности на объект недвижимого имущества решено удовлетворить.

ИА “Орелград”