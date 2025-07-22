В Орле решили отметить юбилей «мамы» Гарри Поттера

Выставку к 60-летию Джоан Роулинг организовала «Бунинка».

По 31 июля 2025 года в отделе документов на иностранных языках областной библиотеки им. И.А. Бунина будет работать выставка «J. K. Rowling (р. 1965)». Она посвящена юбилею Джоан Кэтлин Роулинг – английской писательницы, прославившейся на весь мир после выхода серии романов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере. Джоан Роулинг родилась 31 июля 1965 года в расположенном недалеко от Бристоля городе Йейт, графство Глостершир на юго-западе Англии. На выставке представлена литература о творчестве писательницы и ее произведения на английском и русском языках.

Роулинг также написала две детские книги — сказки «Икабог» и «Рождественский поросенок», – и приступила к созданию серии криминальных романов о частном детективе Корморане Страйке, которые Роулинг пишет под псевдонимом Роберт Гэлбрейт. Впрочем, именно серия книг о Гарри Потере сделала Роулинг знаменитой и богатой. Как отмечают в Орловской областной библиотеке имени Бунина, эти книги стали самой популярной серией в истории, а Джоан Роулинг достигла беспрецедентного успеха.

По мнению организаторов выставки, многое из того, что декларирует в своих книгах Роулинг, не может не вызывать симпатии: принципы рыцарства и всеобщего равенства, приоритеты ума, добра и справедливости. Эти произведения убеждают детей в том, что можно справиться со всеми трудностями, учат разбираться в своих чувствах и поступках, закладывая важнейшие основы нравственного поведения.

«Книги о Гарри Поттере передают неизбывное детское желание стать волшебником, решить свои проблемы с помощью чуда и взрослое понимание того, что этим ничего решить нельзя, чудеса совершаем мы сами и не с помощью волшебной палочки или заклинаний, а словами и поступками», – говорят в «Бунинке». Однако стоит напомнить о том, что после начала военной операции на Украине Роулинг отказалась от сотрудничества с российскими издательствами, а по решению правообладателя российские электронные библиотеки сняли с продажи книги о Гарри Поттере.

Возрастное ограничение: 12+

ИА “Орелград”