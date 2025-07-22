Орловцы могут получить 18 000 рублей за сдачу нормативов ГТО

Налоговики на вебинаре расскажут о механизме получения нового вычета за спорт.

Пресс-служба УФНС России по Орловской области анонсировала проведение 30 июля в 14:00 вебинара, регистрация на участие в котором уже началась. Сотрудники службы расскажут на нем о преимуществах получения социальных налоговых вычетов в упрощенном порядке. Также будут даны разъяснения о механизме получения налогового вычета за физкультурно-оздоровительные услуги и выполнение норм комплекса «Готов к труду и обороне». Вопросы орловским налоговикам можно задать в электронном виде заранее.

Вычет за ГТО появился только в 2025 году. По данным налоговой службы, его размер составляет 18 000 рублей за год. Он положен гражданам, выполнившим нормативы испытаний ГТО и награжденных знаком отличия, но при условии прохождения ими диспансеризации. Данные вычеты могут применяться работодателем при выплате заработной платы и исчислении НДФЛ по аналогии с другими стандартными вычетами. Налоговый агент вправе применить такой вычет единовременно в любом месяце налогового периода, но не ранее месяца подтверждения налогоплательщиком права на его получение.

«Например, сотрудник компании в июле 2025 года приносит работодателю документы, подтверждающие его право на получение вычета при сдаче нормативов ГТО и прохождении ежегодной диспансеризации (удостоверение о вручении знака отличия, справка о прохождении диспансеризации, реквизиты банковского счета для зачисления денег), – пояснили в налоговой службе. – При выплате заработной платы в августе 2025 года основная налоговая база будет уменьшена налоговым агентом на указанный вычет в размере 18 000 рублей».

Ранее пресс-служба УФНС России по Орловской области сообщала, что по состоянию на 1 июня 2025 года более 4,6 тысячи налогоплательщиков региона получили налоговые вычеты в упрощенном порядке на общую сумму 2,1 миллиарда рублей. Из них социальные вычеты, к числу которых относятся вычеты на оплату физкультурно-оздоровительных услуг, на сумму 25,7 миллиона рублей были предоставлены 626 налогоплательщикам. Кроме того, к началу лета около 42,4 тысячи орловцев заявили налоговые вычеты классическим способом, подав декларацию по форме 3-НДФЛ.

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ИА “Орелград”