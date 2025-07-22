Орловцы провернули 60 тысяч сделок с недвижимостью

Более 1000 орловцев оформили права на недвижимость в Москве и других регионах.

В первом полугодии 2025 года в Орловской области было зарегистрировано почти 60 тысяч учетно-регистрационных действий с недвижимостью, из них около 40 тысяч – в электронном формате. Такие данные приводит пресс-служба Управления Росреестра по региону. Сообщается, что порядка 12,7 тысячи прав за отчетный период времени было оформлено в отношении бытовой недвижимости, около 5,2 тысячи прав зарегистрировано на основании договоров купли-продажи и мены имущества. Также орловцы заключили за полгода 8,5 тысячи договоров аренды недвижимости.

«Порядка 1,2 тысяч прав орловцы оформили на недвижимость, находящуюся в других регионах, – чаще всего в Москве и Московской области, Краснодарском крае, – следует из информации Управления Росреестра по Орловской области. – На осуществление государственного кадастрового учета недвижимости поступило более 11 тысяч заявок и 6 тысяч заявлений о снятии с кадастрового учета. Также за истекший период внесено свыше 7,2 тысяч ограничений и обременений прав в отношении объектов недвижимости».

В сфере жилищного строительства ситуация такова: в этом году введено в эксплуатацию и поставлено на кадастровый учет восемь многоквартирных домов общей площадью 94,051 тысячи квадратных метров, причем все указанные дома расположены в городе Орле. За полгода в регионе зарегистрировано 575 договоров участия в долевом строительстве жилья. Ипотечная активность орловцев оказалась еще выше. По данным ведомства, всего в первой половине года в регионе зарегистрировано около 5 тысяч различных видов ипотек. Из них свыше 4 тысяч сделок было совершено в рамках проекта «Ипотека за один день».

В ведомстве также отмечают высокий уровень цифровизации услуг. Из упомянутых выше 60 тысяч учетно-регистрационных действий с недвижимостью около 40 тысяч было совершено в электронном формате. «Срок государственной регистрации в зависимости от вида регистрируемого права или сделки, а также способа направления документов, составляет от нескольких часов до 3-х дней», – отметили в Управлении Росреестра по Орловской области.

ИА “Орелград”