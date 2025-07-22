В Орле могут появиться три новых почётных гражданина

Также ещё три имени хотят внести в городскую Книгу почёта.

Это следует из информации, опубликованной горсоветом. Вопросы рассмотрят на заседании комитета по образованию, культуре и социальной политике. В случае положительного решения кандидатуры должны будут утвердить ещё и на сессии.

Звания «Почётный гражданин города Орла» предлагается присвоить актёру Валерию Баринову, бизнесмену и меценату Олегу Карпикову и заслуженному строителю России Анатолию Петрову.

В Книгу почёта планируется внести имена Николая Злобина (главы «Орёлоблэнерго»), Игоря Цуканова (директора «Службы технического обеспечения администрации города Орла», депутата городского совета) и Валерия Симоненко (худрука театра «Русский стиль»).

Напомним, что обе формы отличия предполагают и материальную поддержку в форме ежемесячных выплат.

ИА «Орелград»