Pay-сервисы стимулируют рост покупательской активности

22.7.2025 | 16:37 Новости, Экономика

Она на 15% выше по сравнению с обычными клиентами.

Фото: ИА «Орелград»

Pay-сервис – это современный способ бесконтактных платежей, который позволяет совершать покупки с помощью смартфона. Необходимо установить мобильное приложение. Далее следует привязать банковские карты к сервису. Оплата происходит через NFC-модуль телефона или QR-код. Среди преимуществ pay-сервисов можно отметить безопасность (данные карт хранятся в зашифрованном виде), удобство (не нужно носить с собой пластик), а также  бонусные программы, которые часто интегрированы с программами лояльности.

С начала года пользователи pay-сервиса ВТБ совершено 100 миллионов оплат. Общая сумма транзакций достигла 70 миллиардов рублей. Активность пользователей на 15% выше по сравнению с обычными клиентами. Лидирующие категории для оплаты через сервис: супермаркеты, кафе и рестораны, автозаправки, аптеки.

Советник заместителя президента-председателя правления ВТБ Алексей Охорзин отмечает, что технологичные методы оплаты становятся все более востребованными. Возможность совершать покупки простым касанием смартфона к терминалу делает pay-сервисы привлекательной альтернативой традиционным способам оплаты, подчеркнул Охорзин.

ИА “Орелград”


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