Контрактация препаратов для льготников на 2026-й начнётся в сентябре

Такое поручение дал орловский губернатор.

Вопрос обсуждался сегодня на встрече Андрея Клычкова с Алексеем Берестовым, заместителем губернатора Орловской области (в правительстве нашего региона) по социальной политике.

«В сентябре нужно начинать закупочные процедуры. Крайне важно наладить контакт с лечебными учреждениями, чтобы мы могли поставить нашим пациентам то, что требуется», – указал Клычков.

В свою очередь, Берестов объяснил, что орловский депздрав собирает соответствующие заявки от медучреждений. Также создана экспертная группа, которая анализирует динамику закупки лекарственным препаратов.

«Средств на реализацию этой задачи, в частности, по обеспечению инсулиновой группы, в регионе достаточно», – заявил он.

Между тем, нехватка льготных лекарств остаётся для Орловской области больной темой. Соответствующие нарушения постоянно выявляет и пресекает прокуратура. Также тема поднималась и во время недавнего визита в Орёл лидера ЛДПР Леонида Слуцкого.

ИА «Орелград»