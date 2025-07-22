Во Мценске на «Коммаше» открыли «умную» спортплощадку

В мероприятии участвовал глава города Николай Кочетаев.

Напомним, ранее суд принял решение о досрочном прекращении его полномочий. Правда, оно ещё не вступило в законную силу.

«Умная» спортивная площадка находится в микрорайоне «Коммаш». Как сообщает портал Орловской области, она оснащена футбольным полем, баскетбольными и волейбольными зонами, территорией для воркаута, тренажёрами, беговыми дорожками, а также трибуной на 100 мест. Предусмотрен бесплатный Wi-Fi.

Также сообщается, что Кочетаев вручил благодарности генеральному директору завода «Коммаш» Виктору Сасину и генеральному директору ООО «ДорСтройОбъединение» Анатолию Кругленко. Руководителей предприятий отметили за помощь в благоустройстве площадки.

Заметим, что ещё в 2023-м году во Мценске в том же самом микрорайоне уже была построена «умная» спортплощадка. Она создавалась в рамках федерального проекта «Бизнес – спринт (Я выбираю спорт)» и стала одной из первых двух в Орловской области. О завершении тех работ в сентябре 2023-го объявил Департамент физкультуры и спорта Орловской области.

ИА «Орелград»