В Орловской области продаются участки у Михайловского водохранилища

Земля предназначена для строительства индивидуальных жилых домов.

С 3 июля стартовал электронный аукцион на право приобретения в собственность земельных участков, организованный администрацией Троснянского района. Участки с видом разрешенного использования для ИЖС строительства находятся на берегу Михайловского водохранилища. Всего шесть предложений в границах села Высокое. Участки площадью от 2 000 до 2 088 кв. м (с кадастровыми номерами 57:08:0030101:1367; 57:08:0030101:1366; 57:08:0030101:1365; 57:08:0030101:1363; 57:08:0030101:1362; 57:08:0030101:1359).

Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 2 августа 2025 года. Подробнее по ссылке.

ИА “Орелград”