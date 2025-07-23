Хирург извлёк из сердца орловчанки порт для химиотерапии

Лечение завершилось ещё в 2022-м году.

Операция прошла в Орловской областной клинической больнице. Её осуществили врачи отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения во главе с хирургом Магомедом Ахмедовым.

Известно, что пациентка — жительница Ливен. Ещё в 2016-м году женщине установили порт для химиотерапии (устройство для введения препаратов внутривенно). Лечение прошло успешно и завершилось в 2022-м.

Однако порт остался в организме. Проблема выявилась при плановом обследовании. При этом оказалось, что часть системы находится в правом желудочке сердца.

«Дистальный конец системы «врос» в эндотелий правого желудочка, но опыт и мастерство врачей позволили аккуратно отсоединить его», – пояснили в Департаменте здравоохранения Орловской области. Также были удалены другие части инородного тела.

Уже на четвёртые сутки пациентку выписали. Далее ей предстоит завершить лечение по месту своего жительства.

ИА «Орелград»