В центре Орла многоэтажка тонет в мусоре

Ситуация испортилась после замены инженерных сетей.

О проблеме рассказали в региональном штабе «Общероссийского народного фронта».

С ней столкнулись около 90 орловцев, проживающих в доме по Комсомольской, 270 (в районе автовокзала, рядом с магазином «Детский мир»).

Как рассказала одна из жительниц дома, ещё в феврале этого года у дома осуществляли замену инженерных сетей. При работах была разрушена площадка у мусоропровода, а также асфальт на придомовой территории.

В итоге вывоз мусора серьёзно осложнился. По словам женщины, на данный момент в доме мусоропровод забит отходами до девятого этажа.

«Мусоропровод просто закрыли на замок. Людей не предупредили. Отходы несколько месяцев гниют внутри», – указали в штабе ОНФ.

При этом региональный оператор по обращению с ТКО («УК «Зелёная роща»») установил мусорные баки прямо под окнами первого этажа.

Жильцы утверждают, что обращались в свою управляющую компанию (ООО «Коммунсервис-Колпна»), однако не добились никаких реальных результатов. Стоит отметить, что данная компания работает только с декабря минувшего года.

Также орловцев беспокоит и состояние придомовой территории — здесь стали обыденностью ямы и лужи.

На данный момент «Народный фронт» обратился в прокуратуру Заводского района с просьбой разобраться в ситуации.

ИА «Орелград»