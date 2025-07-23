В Орле скорректируют ПСД на дом Калитиной

23.7.2025 | 13:05 Культура, Новости

Выяснились дополнительные обстоятельства.

Фото: vk.com/mwdowin

Об этом рассказал первый заместитель спикера облсовета Михаил Вдовин.

По его словам, при вскрытии обшивки сруба обнаружилось дополнительное окно. Это потребует внесения изменений в проект и смету реставрационных работ.

Также возникла необходимость в корректировке конструктивного решения по усилению подвала. Данный объект является предметом государственной охраны.

«Также будут уточнены отметки по фундаментам», – добавил Вдовин.

На внесение изменений в документацию потребуется 10 дней. После они пройдут обсуждение (в том числе, с Попечительским советом по возрождению «Дворянского гнезда», который возглавляет депутат). Уже затем бумаги передадут подрядчику для продолжения реставрационных работ.

Фото: vk.com/mwdowin

ИА «Орелград»


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