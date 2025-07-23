В Орле скорректируют ПСД на дом Калитиной

Выяснились дополнительные обстоятельства.

Об этом рассказал первый заместитель спикера облсовета Михаил Вдовин.

По его словам, при вскрытии обшивки сруба обнаружилось дополнительное окно. Это потребует внесения изменений в проект и смету реставрационных работ.

Также возникла необходимость в корректировке конструктивного решения по усилению подвала. Данный объект является предметом государственной охраны.

«Также будут уточнены отметки по фундаментам», – добавил Вдовин.

На внесение изменений в документацию потребуется 10 дней. После они пройдут обсуждение (в том числе, с Попечительским советом по возрождению «Дворянского гнезда», который возглавляет депутат). Уже затем бумаги передадут подрядчику для продолжения реставрационных работ.

ИА «Орелград»