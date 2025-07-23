На Орловщине началась регистрация «Мам-предпринимателей»

Орловчанкам предлагают поучаствовать в новой программе.

Проект «Мама-предприниматель» организует Минэкономразвития России. Оператором выступает Национальное агентство «Мой бизнес». В этом году программа работает в 68 регионах нашей страны (в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика»).

Участницам предлагается пройти обучение в течении пяти дней (с 22 по 26 сентября) и претендовать на грант в размере 150 тысяч рублей. При этом нужно иметь бизнес-идею или бизнес-проект, причём на начальной стадии развития (до 1 года с даты регистрации).

Обучение по программе ведётся на базе центров «Мой бизнес» в форме очного тренинга. Отметим, что предусмотрен и федеральный этап. В его рамках 25 лучших региональных проектов будут бороться за гранты большего размера — 1 миллион, 500 и 250 тысяч рублей.

Подробности можно узнать на официальном сайте программы.

ИА «Орелград»