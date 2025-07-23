После визита в Орёл глава ЛДПР внёс в правительство новый закон

23.7.2025 | 11:46 Медицина, Новости, Политика

Партия предлагает бесплатно выдавать медикаменты всем детям в возрасте до 14 лет (по назначению врача при амбулаторном лечении).

Фото: ЛДПР

Законопроект направлен в правительство России членами фракции ЛДПР в Государственной Думе. Предполагается, что льгота будет распространяться на всех пациентов соответствующего возраста. При этом социальный или медицинский статус ребёнка иметь значения не будет.

«Потратив крупную сумму на лекарства, родителям приходится на всём экономить и отказывать детям в других покупках… Нельзя допустить, чтобы семьи выбирали между риском заработать осложнение у ребёнка или урезанием расходов. Государство должно брать эти расходы на себя. Это и есть народосбережение», – отметил Леонид Слуцкий.

Сейчас такая мера поддержки распространяется только на на детей в возрасте до трёх лет (а также детей из многодетных семей в возрасте до шести лет). Между тем, считается, что именно до 14 лет ребёнок подвержен повышенному риску различных заболеваний.

Напомним, на днях председатель ЛДПР побывал в Орле. Одной из главных проблем, поднятых при визите, стала как раз нехватка льготных лекарств.

Нескольким орловцам удалось помочь сразу и на месте. Так, партия обеспечила лекарствами двухлетнюю девочку и полуторагодовалого мальчика. Однако системно эта проблема будет подниматься ЛДПР непосредственно в Минздраве России.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования