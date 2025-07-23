После визита в Орёл глава ЛДПР внёс в правительство новый закон

Партия предлагает бесплатно выдавать медикаменты всем детям в возрасте до 14 лет (по назначению врача при амбулаторном лечении).

Законопроект направлен в правительство России членами фракции ЛДПР в Государственной Думе. Предполагается, что льгота будет распространяться на всех пациентов соответствующего возраста. При этом социальный или медицинский статус ребёнка иметь значения не будет.

«Потратив крупную сумму на лекарства, родителям приходится на всём экономить и отказывать детям в других покупках… Нельзя допустить, чтобы семьи выбирали между риском заработать осложнение у ребёнка или урезанием расходов. Государство должно брать эти расходы на себя. Это и есть народосбережение», – отметил Леонид Слуцкий.

Сейчас такая мера поддержки распространяется только на на детей в возрасте до трёх лет (а также детей из многодетных семей в возрасте до шести лет). Между тем, считается, что именно до 14 лет ребёнок подвержен повышенному риску различных заболеваний.

Напомним, на днях председатель ЛДПР побывал в Орле. Одной из главных проблем, поднятых при визите, стала как раз нехватка льготных лекарств.

Нескольким орловцам удалось помочь сразу и на месте. Так, партия обеспечила лекарствами двухлетнюю девочку и полуторагодовалого мальчика. Однако системно эта проблема будет подниматься ЛДПР непосредственно в Минздраве России.

ИА «Орелград»