На Орловщину ввезли почти 117 тысяч яиц

23.7.2025 | 12:23 Новости, Экономика

Большая партия пришла из Чехии.

Фото: ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Её точный размер — 116 тысяч 960 штук. Это инкубационные яйца кур (бройлер Ross 308). Они предназначены для инкубирования и дальнейшего выращивания цыплят.

Партию ввезли на территорию птицеводческого предприятия, расположенного в Ливенском районе. С начала года сюда поступил 1 миллион 424 тысячи 520 штук инкубационных яиц кур — из Чехии и Словакии, Турции и Испании.

Новый груз привезли автомобильным транспортом. На партию был оформлен полный комплект нужных документов.

Информацию сообщили в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования