На Орловщину ввезли почти 117 тысяч яиц

Большая партия пришла из Чехии.
Её точный размер — 116 тысяч 960 штук. Это инкубационные яйца кур (бройлер Ross 308). Они предназначены для инкубирования и дальнейшего выращивания цыплят.
Партию ввезли на территорию птицеводческого предприятия, расположенного в Ливенском районе. С начала года сюда поступил 1 миллион 424 тысячи 520 штук инкубационных яиц кур — из Чехии и Словакии, Турции и Испании.
Новый груз привезли автомобильным транспортом. На партию был оформлен полный комплект нужных документов.
Информацию сообщили в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.
ИА «Орелград»