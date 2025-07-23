На Орловщину ввезли почти 117 тысяч яиц

Большая партия пришла из Чехии.

Её точный размер — 116 тысяч 960 штук. Это инкубационные яйца кур (бройлер Ross 308). Они предназначены для инкубирования и дальнейшего выращивания цыплят.

Партию ввезли на территорию птицеводческого предприятия, расположенного в Ливенском районе. С начала года сюда поступил 1 миллион 424 тысячи 520 штук инкубационных яиц кур — из Чехии и Словакии, Турции и Испании.

Новый груз привезли автомобильным транспортом. На партию был оформлен полный комплект нужных документов.

Информацию сообщили в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

ИА «Орелград»