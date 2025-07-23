Названы проблемы орловцев в сфере платного образования

Орловское управление Роспотребнадзора провело горячую линию на соответствующую тему.

За 12 дней в управление обратились 108 человек. По всем вопросам им были даны необходимые разъяснения.

По итогам горячей линии определились три наиболее больные темы, связанные с платным образованием. Они волновали орловцев больше всего.

Первая из них — это изменение стоимости платных образовательных услуг непосредственно в процессе обучения.

Вторая — недоведение до потребителей информации, связанной с такими услугами (например, об их стоимости, различных условиях их предоставления и так далее). Это касается и данных, которые размещаются на сайтах образовательных организаций (но не доводится до клиента в другой форме).

Также орловцев волновала тема наличия в соответствующих договорах ряда обязательных сведений. Например, о правах и обязанностях заказчика или учащегося, порядке оплаты, правилах изменения и расторжения документа и тому подобном.

ИА «Орелград»