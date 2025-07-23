Орловца будут судить за коммерческий подкуп

23.7.2025 | 16:01 Закон и порядок, Новости, Транспорт

Прокуратура утвердила обвинение исполнительному директору ООО «Городское такси».

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Ему вменяется соответствующая статья УК (204). Должностное лицо обвиняется в незаконном получении 150 тысяч рублей.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, деньги передал представитель ООО «Доверие». Это произошло в марте минувшего года.

Тогда проводился электронный аукцион на оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медосмотров работников одной из организаций. Целью подкупа являлось устранение конкурента.

«Представитель ООО «Доверие» договорился с обвиняемым, что тот не будет понижать цену на аукционе и конкурировать, что обеспечит ООО «Доверие» победу в торгах и заключение контракта по наиболее высокой цене», – пояснили в ведомстве.

Уголовное дело рассмотрит Заводской районный суд города Орла.

Что касается ООО «Доверие», то его уже привлекли к административной ответственности. Компанию оштрафовали на целых полмиллиона рублей.

ИА «Орелград»


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