«Светлая жизнь» снова доступна для орловцев

23.7.2025 | 15:50 Закон и порядок, Новости

Основной официальный пляж наконец прошёл проверку Роспотребнадзора.

ИА “Орелград”

Ранее местную воду несколько раз браковали по микробиологическим показателям. Однако сегодня стало известно, что озеро исключили из «чёрного списка».

Тем не менее по той же причине в нём остаётся второй официальный пляж Орла — в районе городского парка.

Также небезопасными для купания являются другие легальные места летнего отдыха на воде:

  • на прудах в деревнях Кунач и Ловчиково (в Глазуновском районе),
  • на Неручанском водохранилище (в Свердловском районе),
  • на реке Липовец в деревне Юдинка (Покровского района),
  • на реке Мох в посёлке Шаблыкино
  • и на Песочном пруду (в Краснозоренском районе).

Ответственным за работу пляжей направлены соответствующие предписания – о запрете купания и устранении нарушений.

ИА «Орелград»


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