Свадьбу за решеткой сыграли в колонии под Орлом

Церемония бракосочетания прошла в исправительной колонии №6.

Как сообщила пресс-служба Управления ФСИН России по Орловской области, торжественная церемония бракосочетания прошла в стенах женской исправительной колонии №6, которая расположена в поселке Шахово Кромского района. Брачный союз заключили осужденная по имени Анастасия и ее избранник по имени Роман. Их союз официально скрепила главный специалист Межрайонного отдела ЗАГС в поселке городского типа Кромы Татьяна Баранова. Церемония прошла по всем правилам – молодожены обменялись клятвами верности и получили свидетельство о заключении брака.

«Новобрачные познакомились еще до того, как Анастасия преступила закон и попала в места лишения свободы, – рассказали в пресс-службе УФСИН. – Несмотря на это, Роман не оставил свою избранницу и поддерживал ее в колонии: писал письма, звонил и приезжал на краткосрочные свидания. Поняв, что их чувства взаимны и прошли испытание временем и расстоянием, они совместно приняли решение о заключении брака».

Как отмечают в УФСИН, подобные истории — не такая уж большая редкость. Ежегодно в орловских колониях проходит, как правило, несколько свадеб. Бывает, что невесты едут в колонии к своим женихам, отбывающим уголовное наказание, но случается и наоборот, как это произошло сейчас в Кромском районе. Кстати, пенитенциарная система в целом положительно относится к такой практике и обычно идет навстречу пожеланиям молодоженов.

«Создание семьи для осужденных является хорошим стимулом к пересмотру своего жизненного пути, принятию ответственности за свои действия и поступки, возвращению в общество в качестве законопослушного гражданина. Кроме того, поддержка родных и близких играет важную роль в успешной ресоциализации лиц, отбывающих наказания в местах лишения свободы», – пояснили в региональном Управлении ФСИН.

ИА “Орелград”