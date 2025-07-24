Хотынецкую ЦРБ обязали восстановить пандус

Работы уже проведены.

Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

В орган надзора обратился местный житель. Он рассказал, что в здании Хотынецкой центральной районной больницы отсутствуют условия для свободного доступа маломобильных граждан.

Ведомство проверило информацию и убедилось в её подлинности. Подобная ситуация являлась нарушением федерального законодательства.

После этого исполняющему обязанности главного врача ЦРБ внесли представление.

По результатам его рассмотрения нарушения были устранены. «На входе в здание больницы восстановлен пандус», – указали в прокуратуре.

ИА «Орелград»