Хотынецкую ЦРБ обязали восстановить пандус

24.7.2025 | 10:36 Закон и порядок, Медицина, Новости

Работы уже проведены.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

В орган надзора обратился местный житель. Он рассказал, что в здании Хотынецкой центральной районной больницы отсутствуют условия для свободного доступа маломобильных граждан.

Ведомство проверило информацию и убедилось в её подлинности. Подобная ситуация являлась нарушением федерального законодательства.

После этого исполняющему обязанности главного врача ЦРБ внесли представление.

По результатам его рассмотрения нарушения были устранены. «На входе в здание больницы восстановлен пандус», – указали в прокуратуре.

ИА «Орелград»


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